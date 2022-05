In tre anni 2,6 mln da Flying Angels per salvare bimbi malati

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Nel triennio 2018-2020 le attività di Flying Angels Foundation per garantire voli salvavita ai bambini malati di tutto il mondo hanno generato un valore sociale superiore a 2,6 milioni. È quanto emerge dallo studio di impatto sociale della Fondazione con EY Sustainability Italia. I risultati della valutazione di impatto sono stati presentati oggi a Genova, nel corso del convegno "Piloti di futuro", per i 10 anni della fondazione.

Negli ultimi tre anni, la Fondazione ha raggiunto 750 bambini e le loro famiglie, supportando 46 organizzazioni non profit nel perseguimento della loro mission e coinvolgendo 64 operatori sanitari - tra medici, infermieri, Oss e altre figure - in équipe di missione. Si è calcolato che ogni euro donato alla Fondazione permette di creare un valore sociale pari a 1,71 euro.

"Con questa ricerca - spiega Riccardo Rossano, segretario generale di Flying Angels Foundation - abbiamo voluto compiere un ulteriore passo verso un processo di rendicontazione e responsabilità sociale, iniziato nel 2020, sempre più orientato al monitoraggio dei risultati, alla misurazione degli impatti e alla comunicazione trasparente. I significativi risultati che abbiamo ottenuto in questi primi dieci anni di vita sono il frutto dell'impegno di una rete di partner e donatori, senza i quali non saremmo potuti arrivare fino a qui". (ANSA).