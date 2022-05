Samp festeggia salvezza, Fiorentina travolta 4-1

La Sampdoria festeggia la salvezza ottenuta ieri per le sconfitte di Cagliari e Genoa, sommergendo di gol una Fiorentina che col 4-1 subito a Marassi ferma la rincorsa all'Europa con la prospettiva del non facile impegno interno con la Juventus nell'ultima gara. La squadra di Giampaolo dimostra sul campo di aver meritato di restare della massima serie, mentre sugli spalti va in scena l'ironia con cui i blucerchiati 'salutano la retrocessione del Genoa.

Samp spumeggiante e viola irriconoscibili. La squadra di Italiano è in difficoltà fin dall'inizio, frenata probabilmente dall'importanza della posta in palio: passaporto per l'Europa.

Il divario ha permesso alla Samp di chiudere la partita già nel primo tempo grazie ai gol di Ferrari e Quagliarella (gol numero 181 in A). Nel secondo tempo ci hanno pensato Thorsby, dopo un contropiede di Sabiri e lo stesso Sabiri. Gol della bandiera degli ospiti di Gonzalez su rigore assegnato dal Var per un fallo di mano di Trimboli all'ultimo minuto.