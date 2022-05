Fine obbligo mascherina in Consiglio Liguria dopo 2 anni

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Dopo quasi due anni dall'inizio della pandemia decade l'obbligo di indossare la mascherina nel Consiglio regionale della Liguria, non è più interdetto l'accesso al pubblico seppur con distanziamento e non sono più previste pause per sanificare l'aula. Lo ha comunicato il vicepresidente dell'assemblea Armando Sanna a inizio seduta a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole anti covid dal primo maggio. Era dal giugno 2020 che vigeva l'obbligo di indossare la mascherina, ingressi contingentati, misure di sanificazione, distanziamento fisico e divieto di accesso al pubblico, dopo tre mesi di lavori via web dal 3 marzo 2020 allo scoppio della pandemia.

L'uso della mascherina nel Consiglio regionale della Liguria resta "fortemente raccomandato" ma non più obbligatorio: permane l'obbligo di indossarla solo per i dipendenti dell'assemblea. I consiglieri regionali hanno accolto la novità in modo diversificato: alcuni decidendo di togliersi la mascherina, altri decidendo di continuare a indossarla. (ANSA).