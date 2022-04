Svaligiata la cassaforte dell'ospedale di Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 14 APR - La cassaforte dell'ufficio accettazione dell'ospedale di Sanremo, che si trovava in una stanza adiacente l'ingresso della struttura, è stata svaligiata ieri sera. Il bottino è di 4.057 euro. Sul caso sta ora indagando la polizia. Gli uomini della Scientifica, infatti, hanno effettuato un primo sopralluogo. I ladri, che potrebbero essere entrati da una finestra che si affaccia su un parcheggio situato sul retro, hanno anche portato via effetti personali dei dipendenti. Secondo quanto appreso, la porta della cassaforte era accostata, quindi non ci sarebbe stato alcuno scasso.

