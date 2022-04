Imperia trasforma ex caserma in polo amministrativo eccellenza

(ANSA) - IMPERIA, 04 APR - E' stato effettuato stamani dal sindaco di Imperia Claudio Scajola, alla presenza del direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Giovanni Zito, del sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè e delle massime autorità provinciali, un sopralluogo nell'ex Caserma Crespi, edificio dismesso nel 1994 che grazie a un finanziamento pubblico di circa trenta milioni sarà trasformato in un polo amministrativo, che ospiterà, tra l'altro, la nuova caserma dei carabinieri, l'Agenzia delle Entrate, l'Archivio di Stato, la Motorizzazione e la sede della Commissione Tributaria. Trecento le persone che vi lavoreranno all'interno.

Al sopralluogo è seguita una presentazione del progetto in Comune. "Era un sito abbandonato da molti anni nel centro della città - ha detto Scajola -. C'era la necessità di dare nuovi spazi agli uffici dello Stato. Coniugando, quindi, un'area dismessa, situazioni di disagio e nel contempo costi che, nel totale, erano intorno agli ottocentomila euro di affitti, l'Agenzia delle Entrate, grazie alla capacità dell'ingegnere Zito e dei suoi collaboratori e con l'aiuto fondamentale che abbiamo avuto dal governo, attraverso anche il sottosegretario Mulè, ci ha permesso di avere circa trenta milioni. I soldi ci sono, i progetti sono quasi pronti e il cronoprogramma ci porta a dire che nel 2026 saranno terminati i lavori e saranno efficaci tutti gli uffici là collocati".

Per Mulè "si concretizzano qui le sei missioni del Pnrr, ma vengono coniugate con un effetto di anticipo e con una reale visione amministrativa, frutto del sindaco di Imperia e della sua amministrazione, coniugata con un'amministrazione virtuosa, che è quella dell'agenzia del Demanio". Per l'ingegnere Zito "l'obiettivo è di rispettare quelli che sono gli attuali protocolli green. Quindi avere un edificio non solo pienamente a norma, rispettoso delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, ma anche sostenibile: molto attento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al risparmio energetico, all'efficientamento energetico e soprattutto alla vulnerabilità sismica". (ANSA).