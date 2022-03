Cadavere di un'anziana trovato in greto torrente a Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato a Genova nel greto del torrente Cavassolo, in alta Val Bisagno al confine con il Comune di Davagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che indagano per ricostruire quanto successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si tratterebbe, secondo i militari, di Giuseppina Giuseppina Benucci, scomparsa a metà febbraio da Marassi. L'anziana aveva un principio di demenza senile. (ANSA).