Donna accoltellata in strada al culmine di un diverbio

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 MAR - Una donna è stata colpita con un coltello da un conoscente, che le ha procurato ferite curabili in dieci giorni. E' successo ieri sera alla Spezia, nel quartiere di Pegazzano, nella prima periferia della città. Un feroce diverbio in strada è ben presto degenerato: ai pugni e ai calci sono seguite le ferite, fortunatamente non gravi, inferte con un coltello da cucina. La vittima è riuscita ad allontanarsi dal proprio aggressore, poi bloccato dai poliziotti della Squadra Volante, intervenuti nel frattempo, mentre tentava di nascondersi tra alcune auto in sosta. L'autore del gesto, un uomo di trent'anni, è stato trovato in possesso del coltello e di un paio di forbici prive del manico ed è stato denunciato per lesioni aggravate. La donna è stata soccorsa dai militi del 118 e portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per essere curata. (ANSA).