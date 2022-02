Sanremo, 9,3 milioni e il 54.1% per la terza serata

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Sono stati 9 milioni 360 mila, pari al 54.1% di share, gli spettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata di Sanremo 2022 (dalle 21.30 alle'1.46). Si conferma il trend in crescita rispetto all'anno scorso, quando la terza serata del festival - dedicata alle cover, appuntamento tradizionalmente caro al pubblico - aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share.

La prima parte della terza serata (dalle 21.30 alle 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2% di share; la seconda (dalle 23.46 all'1.46) 5 milioni 455 mila con il 56.8%.

Nel 2021 la prima parte della terza serata del festival aveva raccolto 10 milioni 596 mila telespettatori pari al 42.4% di share, la seconda 4 milioni 369 mila con il 50.6%.

Gli ascolti sono in linea con l'edizione 2020, quando la terza serata ottenne in media 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5% di share. (ANSA).