Zanicchi, polemica con Drusilla? Siamo amiche da anni

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Nessuna polemica, nessun affaire Drusilla-Iva Zanicchi, dopo lo scambio di battute di ieri sera.

"Tu hai qualcosa in più di me", ha detto Iva. "Sì, sono colta", ha risposto Drusilla. E i social sono impazziti.

"Ma quale polemica, io e Drusilla siamo amiche da anni. Ci siamo sentite anche stamattina. Ieri sera sono stata io la prima a dire che lei è più colta e intelligente. Ma ero lontana dal microfono e non si è sentito. Lei ha solo ribadito quello che avevo detto".

"Tra noi - ha aggiunto Zanicchi - c'è stima vera". (ANSA).