Coletta, media del festival è la più alta dal 1997

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Dopo le prime tre serate Sanremo 2022 è l'edizione più seguita dal 1997 con quasi il 55% di share medio: dopo 25 anni, quando davvero il mondo della tv è interamente cambiato, vuol dire che c'è stata una risposta collettiva". Lo dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Il boom si conferma sul target femminile 15-24 anni, con il 74%. "Il Paese - sottolinea Coletta - si è connesso con questo evento perché è stato raggiunto l'obiettivo che la Rai ha anche in questo genere importante come l'intrattenimento". La serata delle 25 canzoni l'anno scorso fu il venerdì e raccolse il 53.4% (ieri il 54.1%).

"E' come se quest'anno la narrazione si fosse 'soapizzata', chi è entrato nel viaggio con la prima puntata va avanti, con una permanenza altissima attraverso le serate. E' il risultato di tutto il lavoro di Amadeus", dice ancora Coletta. "Vedere l'entusiasmo di Morandi insieme alla bellezza adolescenziale di Sangiovanni e Matteo Romano è commovente. Ed è il parametro della nuova direzione del prime time". (ANSA).