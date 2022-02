Toti, è il festival della liberazione

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "E' il festival della liberazione: forse il destino ha voluto tutto nelle stesse ore, ieri sono tornato da una Roma in festa per la rielezione del presidente della Repubblica, oggi sono qui in una Sanremo in festa. Sono simboli di un ritorno alla normalità di cui paese aveva bisogno". E' la riflessione di Giovanni Toti, presidente della Liguria, in conferenza stampa a Sanremo.

"Il vincitore assoluto è il pubblico - aggiunge Toti - che ho visto qui fuori, in platea che l'anno scorso era tremendamente vuota e tutti coloro che stanno seguendo da casa". Questo successo "è un volano che non si ferma qui, su quel palco", sottolinea ancora Toti, ricordando che l'anno scorso a pochi giorni dal festival firmò "un'ordinanza che chiudeva l'intera area per la pandemia, era indispensabile per quanto accadeva nei nostri ospedali. Essere qua oggi ha un sapore particolare per me e per tutti i liguri". (ANSA).