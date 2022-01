Perde il controllo della moto, centauro morto a Genova

Incidente stradale mortale ieri sera a Genova in via San Felice, a Molassana. Un uomo di 39 anni, Gabriele Biasi, ha perso il controllo dello scooter finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale non ci sarebbero altre persone coinvolte. La moto, una Yamaha 125, è stata sequestrata e gli investigatori stanno cercando telecamere di videosorveglianza in zona per ricostruire quanto successo. La vittima abitava poco distante dal luogo della tragedia.