Covid: cluster in psichiatria all'ospedale di Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 27 GEN - Cluster nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Imperia, sei ricoverati su 15 sono risultati positivi. «Si è provveduto a trasferire i positivi nell'area polispecialistica creata per pazienti Covid ed è stato diviso il reparto in un'area no Covid e un'area Covid». Lo specifica la Asl2. La notizia è stata anticipata dalle cronache locali della Stampa e del Secolo XIX.

In questo periodo, sempre più frequentemente si manifestano cluster di pazienti che all'ingresso nei reparti ospedalieri risultano negativi e dopo pochi giorni sono positivi al routinario controllo di monitoraggio.

Nei giorni scorsi due cluster erano stati scoperti in ortopedia all'ospedale di Pietra Ligure e in medicina al San Paolo di Savona rispettivamente con 15 e 8 positivi (ANSA).