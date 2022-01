Anno giudiziario: Liguria, più inchieste legate a pandemia

La pandemia ha portato nuovi carichi di lavoro per le procure liguri. E' quanto emerge dalle relazione del procuratore generale della corte d'appello di Genova Roberto Aniello nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Sono stati iscritti procedimenti relativi ai decessi nelle residenze per anziani, per ipotizzate inosservanze di misure precauzionali nel contrasto e nella prevenzione della diffusione del virus Covid 19. E poi ci sono due inchieste a Genova e Imperia per decessi che si sospetta essere legati alla vaccinazione contro il Covid".

Altre indagini sono legate, prosegue Aniello, a "condotte illecite di soggetti, sia singoli che associati, poste in essere per la contrarietà alle vaccinazioni e ai cosiddetti green pass.

Non spetta alla magistratura occuparsi delle cause di tali opinioni, che trovano le proprie radici nell'irrazionale rifiuto delle competenze scientifiche, sindrome che ha purtroppo colpito anche alcuni giuristi e filosofi un tempo apprezzati, i quali hanno prospettato improbabili argomentazioni a sostegno del carattere liberticida dei provvedimenti normativi; ma se le manifestazioni del pensiero, anche le più irragionevoli, sono sempre intangibili, purché non trasmodino nella minaccia o nell'offesa, le concrete condotte poste in essere da soggetti ispirati da tali credenze si sono a volte estrinsecate in azioni violente che hanno comportato l'apertura di vari procedimenti penali: i più gravi quelli iscritti dalla procura di Genova per reati associativi, nonché per quelli di stalking e minacce nei confronti del professore Matteo Bassetti e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti; ma vanno segnalati anche procedimenti per lesioni aggravate da futili motivi (legati al mancato uso di mascherine) e per contraffazioni di green pass".