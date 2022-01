Lettera di minacce indirizzata al ministro Orlando

Questa mattina è stata recapitata al ministero del Lavoro una busta con una lettera di minacce, indirizzata al ministro Andrea Orlando, il cui materiale contenuto ora è oggetto delle analisi dei Vigili del Fuoco intervenuti insieme agli agenti dell'ispettorato della Polizia di Stato del ministero e al personale sanitario del 118. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, spiegando che, al momento dell'apertura della lettera, Orlando non era presente negli uffici del ministero.

Solidarietà al ministro è stata espressa anche dal governatore Toti: "attacchi del tutto inaccettabili - ha scritto Toti -, ancora di più in una fase complessa come quella che stiamo vivendo". Solidarietà anche dal gruppo regionale del Pd che ha sottolineato come "questo gesto intimidatorio assai grave non fermerà l'azione del ministro".