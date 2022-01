Daspo urbano a pusher, per tre anni via da movida Savona

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Sorpreso a spacciare nella movida di Savona dovrà starne lontano per tre anni. E' quanto ha deciso il questore Alessandra Simone che ha emesso il primo Daspo urbano, nella provincia, nei confronti di un ragazzo di 20 anni.

Il pusher era stato scoperto dagli agenti delle volanti e della squadra mobile impegnate in un controllo in Darsena, luogo di ritrovo serale per i giovani. Il cane antidroga Costantin lo ha puntato facendo scoprire che in tasca aveva alcuni grammi di hashish. In casa i poliziotti hanno trovato altri due etti di fumo e così era scattato l'arresto. (ANSA).