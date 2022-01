Coppa Italia: Milan-Genoa 3-1 dopo tempi supplementari

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - MILAN-GENOA 3-1 (0-1, 1-1, 2-1) in una partita degli ottavi di Coppa Italia. Rossoneri ai quarti di finale.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori (23' st Florenzi), Hernández; Tonali, Krunić (16' st Bakayoko); Messias (35' st Saelemaekers), Maldini (16' st Diaz), Rebić (16' st Leao); Giroud (13' sts Roback) (16 Mirante, 92 Nava, 91 Stanga) All.: Pioli.

Genoa (4-3-2-1): Šemper; Hefti, Vanheusden, Ostigard (5' sts Bani), Vásquez; Portanova (1' sts Ghiglione), Badelj, Melegoni; Ekuban (21' st Cassata), Yeboah (42' st Pandev); Caicedo (16' st Destro) (22 Marchetti, 57 Sirigu; 5 Masiello, 99 Galdames, 27 Sturaro, 94 Touré, 44 Buksa) All.: Shevchenko.

Arbitro: Aureliano di Bologna Reti: nel pt 17' Ostigard, nel st 29' Giroud, nel pts 12' Leao, nel sts 7' Saelemaekers Recupero: 2' e 5', 0' e 1' Angoli: 12 a 5 per il Milan Ammoniti: Badelj, Yeboah, Ostigard, Ekuban, Tonali, Saelemaekers per gioco falloso Espulsi: nessuno Spettatori: 13.325 (ANSA).