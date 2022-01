Vaccini: Asl4 chiude campagna ambulatorio mobile

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 10 GEN - Sono state 1300 le persone vaccinate nella campagna 'Vacciniamoci per le Feste', iniziativa di Asl4 che con Coop Liguria e Virtus Entella ha portato l'ambulatorio mobile nelle zone dello shopping durante il periodo natalizio, in particolare nei pressi dei punti Coop del Tigullio. Cinque le cittadine raggiunte per due volte; Sestri Levante, Carasco, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure tra il 20 dicembre e il 10 gennaio 2022, 24 gli operatori coinvolti. Proprio a Santa Margherita Ligure questa mattina l'ultima tappa del viaggio.

"Considerando circa 130 vaccinazioni a tappa concentrate in un lasso di tempo di circa 3 ore, abbiamo raggiunto in proporzione risultati più alti rispetto alle sedi vaccinali fisse" ha detto il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia che ha ringraziato tutti i partners, in primis Coop Liguria. "È un esempio di come lavorare insieme porti a risultati importanti" ha commentato il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis che ha ricordato come prosegua nei punti Coop la raccolta fondi per portare il vaccino anti Covid in Africa. "Orgogliosi e contenti di questa iniziativa" è stato il commento della Virtus Entella tramite le parole del team manager e responsabile della comunicazione Matteo Gerboni che ha aggiunto "Abbiamo regalato circa 140 biglietti e non vediamo l'ora di ritrovarvi allo stadio. Il gruppo squadra sta terminando il terzo ciclo di vaccinazioni, solo così possiamo pensare di uscire da questa situazione".

Presenti anche il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni e il consigliere comunale Franco Fati. Il governatore Giovanni Toti, che ha ringraziato i soggetti coinvolti e gli operatori, ha sottolineato che "l'ambulatorio mobile si conferma ancora una volta uno strumento fondamentale nell'ambito della campagna vaccinale della Asl4". (ANSA).