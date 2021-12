A Imperia inaugurato tratto di ciclabile dal mare alla val Prino

(ANSA) - IMPERIA, 27 DIC - Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha inaugurato il tratto di pista ciclabile di 1,7 chilometri, all'altezza di via Ballestra, che collega il mare alla val Prino e che, in previsione, dovrà collegarsi con la nuova pista in corso di realizzazione sul sedime dell'ex ferrovia. Il costo dell'opera è di circa 2,5 milioni, che sono serviti anche per la messa in sicurezza dell'argine, dopo i danni provocati dall'ondata di maltempo del 2018. Sono stati ricavati anche 94 parcheggi per le auto e per gli autobus e sono stati installati nuovi punti luce e telecamere. "La motivazione principale era la salvaguardia del territorio, perché questa era ancora classificata come strada di cantiere - ha affermato Scajola -. Quindi non era possibile il passaggio, se non attraverso la chiusura degli occhi. Con questo importante lavoro di arginatura, questa arteria potrà essere inserita nel mappale delle strade della città. Una strada di cantiere che era stata intitolata a Ballestra, uno dei nostri eroi. Un bravo pilota dell'aviazione italiana, che è caduto con il suo aereo. Questa strada, però, non gli dava l'onore che meritava; mentre quella di oggi porta degnamente il suo nome, ma va completata". Scajola ha aggiunto: "Proprio in queste ore l'amministrazione sta procedendo all'aggiudicazione del nuovo ponte di Piani, che sarà molto più largo, più sicuro e più bello e che darà sopra la possibilità di passare in maniera comoda ai pedoni e soprattutto il proseguimento della ciclabile". Presenti all'apertura della strada anche l'assessore Ester D'Agostino; il consigliere comunale Giovanni Montanaro e l'ingegnere Marta Ardissone.

