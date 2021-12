Pnrr: Toti 'Diamo calcio d'inizio a una lunga partita'

(ANSA) - GENOVA, 20 DIC - "Una politica che parla alle Next Generation e non all'attualità è qualcosa di rivoluzionario ed è per questo che oggi nessuno deve rimanere indietro grazie all'inclusione, alla capacità di riattivare l'ascensore sociale per cui un nuovo ospedale, una nuova ferrovia, un nuovo waterfront devono valere per tutti. Altrimenti avremo perso il vero spirito del Pnrr". A sottolineare anche la forte valenza sociale del Pnrr il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione di 'Restart Liguria-Le risorse del PNRR', evento che si è svolto a Palazzo Ducale. "Oggi diamo il calcio d'inizio di una partita lunga e difficile che si incrocia anche con la pandemia. Con il piano nazionale di ripresa e resilienza le istituzioni devono imparare a giocare in campo il proprio ruolo.

Abbiamo bisogno che il Governo vada avanti con una progettazione seria di rimodernamento del paese, che ci detti la linea mentre noi dovremo avere il giusto spirito di concertazione, sapendo quanto è importante la collaborazione tra i corpi intermedi, le rappresentanze, le Regioni, le associazioni di impresa e i centri di competenza. (ANSA).