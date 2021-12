Via ai lavori nell'ex Mira Lanza, negozi, uffici, aree verdi

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Un polo per la logistica, uffici commerciali, attività di commercio di prossimità, aree verdi, spazi di aggregazione, un campo polifunzionale a servizio del quartiere, oltre a opere viarie che permetteranno di mitigare l'impatto sul traffico. È questa la nuova vita dell'ex Mira Lanza, uno spazio di oltre 20mila metri quadrati che, dopo essere rimasto vuoto per 30 anni, verrà riqualificato entro il 2024. Con il primo colpo simbolico di benna sono iniziati i lavori di demolizione. "E' un intervento importante di rigenerazione urbana - spiegano i progettisti, Carlo Perletti e Pierandrea Ferrando - e l'area sarà occupata da un insediamento che prevede diverse destinazioni. C'è poi un importante intervento legato alla viabilità che permetterà l'allargamento di via Lepanto e del sottopasso ferroviario che permetterà di sgravare dal traffico l'area spostandola verso il lungo Polcevera". Un'operazione che si è concretizzata in pochi mesi, il primo incontro con il Comune è del marzo 2021. "Il nostro lavoro come amministrazione è di facilitare questo tipo di operazioni e di controllarle affinché rientrino nella nostra visione di città - ha sottolineato il sindaco Marco Bucci - mettere a posto questi 20 mila metri quadrati di area e ottenere un risultato di decementificazione permetterà di recuperare una zona abbandonata da oltre 30 anni perché sia al servizio della città". Un'operazione che ha anche un'importante valenza occupazionale. "Oggi abbiamo vissuto un momento altamente simbolico per la città - dice l'assessore allo Sviluppo economico e al Patrimonio Stefano Garassino - perché ci lasciamo alle spalle il passato e proiettiamo Rivarolo e l'ex Miralanza verso il futuro: in questo complesso troveranno lavoro 300 persone". (ANSA).