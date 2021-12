Covid: Genova verso rinuncia a Capodanno in piazza

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - L'ipotesi che a Genova non ci sia festa di piazza per Capodanno è assai probabile. Lo conferma il sindaco Marco Bucci. "Non abbiamo ancora preso una decisione ma siamo orientati verso la scelta di non fare nessuna manifestazione pubblica - spiega Bucci - seguendo l'esempio di altre grandi città. Non è ancora detto però, tutto dipenderà dalla situazione della pandemia, se resteremo in zona bianca, potremmo anche cambiare le scelte, sono convinto che potremo decidere nel giro di una settimana. Però l'investimento previsto rimane e se non ci sarà festa per Capodanno magari sarà una festa di primavera". Restano attive, comunque, tutte le altre iniziative del comune per le festività natalizie. "Abbiamo un progetto di illuminazione della città bellissimo - conclude Bucci - che sarà diffuso su tutto il territorio". (ANSA).