Covid: Toti, con super Green pass 9000 prime dosi in 7 giorni

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - "L'introduzione del super Green pass che scatterà da lunedì prossimo ha impresso una decisa accelerazione alle vaccinazioni per la prima dose". Lo afferma il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti facendo il punto sulla pandemia in regione. "Nella settimana dal 20 al 26 novembre erano state 5.715 le prime dosi somministrate. In quella dal 27 novembre al 3 dicembre 8.839.

Procede spedita anche la somministrazione delle dosi booster: nella settimana dal 20 al 26 novembre sono state 43.412, in quella dal 27 novembre al 3 dicembre 60.408, mentre le prenotazioni totali su questo fronte sono 407.484". (ANSA).