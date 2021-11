M5s critica sindaco Genova per sponsorizzazioni da Esselunga

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Il Movimento 5 Stelle torna ad attaccare la giunta Bucci che governa Genova sul tema del conflitto di interessi e in consiglio comunale interroga gli assessori sui finanziamenti del gruppo Esselunga sia al Comune sia alla campagna elettorale del sindaco. Il consigliere M5s Stefano Giordano ha sottolineato le coincidenze che hanno portato l'amministrazione a modificare il puc in modo da consentire l'apertura di un secondo ipermercato Esselunga a Genova, nella zona di San Benigno, dopo quello inaugurato lo scorso anno in via Piave.

Ma al di là dei recenti articoli pubblicati da alcuni quotidiani sull'indagine della guardia di finanza sui finanziamenti alla fondazione Change, che a sua volta ha sostenuto le campagne elettorali del presidente della Regione Giovanni Toti e del sindaco Bucci, il M5s ha chiesto alla giunta "quanti siano stati e di quale importo" le sponsorizzazioni di Esselunga a eventi e iniziative pubbliche del Comune.

La risposta arriva dall'assessore al Commercio Paola Bordilli: "Durante questo ciclo amministrativo sono arrivati da Esselunga 265mila euro di sponsorizzazioni dirette, ben vengano gli aiuti dei privati che consentono in un momento molto difficile di organizzare manifestazioni culturali o di svago per la cittadinanza". (ANSA).