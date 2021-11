Covid: Bucci, a Genova ipotesi obbligo mascherina all'aperto

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Il Comune di Genova potrebbe far scattare l'obbligo di mascherina anche all'aperto "almeno nelle vie dello shopping, già da questo venerdì e per tutto il periodo natalizio". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a palazzo Tursi a margine di una conferenza stampa. "Raccolgo l'invito di Articolo 1 e sì, dico che assolutamente è una strada che potremo prendere soprattutto in vista dello shopping per le feste, è importante che esso ci sia, anche per risollevare la nostra economia ma è importante che avvenga in sicurezza".

(ANSA).