Covid: tornano a salire i positivi in Liguria, un morto

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Torna a salire il numero dei positivi al covid in Liguria. Sono 2093, 33 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 94 emersi da 3274 tamponi molecolari e 14065 test rapidi. Il tasso di positività è allo 0,54%, in linea con quello nazionale che è allo 0,6%. I nuovi contagiati sono stati scoperti 32 nell'area di genova, 22 nell'Imperiese, 22, nello Spezzino, 14 nel Tigullio e 4 nel Savonese. Stabile il numero degli ospedalizzati: sono 61 con 11 malati in terapia intensiva, esattamente come ieri. Tra questi c'è un paziente in età pediatrica al Gaslini. C'è stato un decesso, una donna di 82 anni all'ospedale della Spezia. I guariti sono 60. In isolamento domiciliare ci sono 781 persone, 33 in più rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1367.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4405 vaccini, 1857 sono terze dosi (ANSA).