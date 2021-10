Piace dittico con Pagliacci in realtà aumentata

Calorosi applausi, ieri sera, al Teatro Carlo Felice, per lo spettacolo inaugurale della stagione lirica che ha proposto un dittico formato da "Sull'essere angeli" di Francesco Filidei e "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo. L'opera di Leoncavallo è stata presentata in un nuovo allestimento creato dal Carlo Felice in collaborazione con Rai Cultura. La principale novità stava nella regia di Cristian Taraborrelli che ha puntato sulla "realtà aumentata" attraverso l'uso del croma key e di un ampio ricorso a riprese di taglio televisivo.

Bene l'esecuzione musicale affidata a Andrey Yurkevich che aveva sul palcoscenico il cast e alle spalle seduta in platea la compagine corale. Lodevole il cast guidato da Fabio Sartori e Serena Gamberoni. Da sottolineare la bella esecuzione anche del lavoro di Filidei, coreografato per l'occasione da Virgilio Sieni e interpretato in maniera inappuntabile dal flautista Mario Caroli e dalla danzatrice Claudia Catarzi.