Vela: Yci e Garavaglia annunciano, barca italiana a Ocean race

Svelata dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia la sfida italiana alla prossima The Ocean Race. Lo scafo con i colori dello Yacht Club Italiano sarà testimone e veicolo dei valori del Made in Italy in quella che è considerata la più dura e impegnativa regata del mondo che partirà da Alicante nell'ottobre del 2022 e arriverà a Genova, per il Grand Finale, nel giugno del 2023.

La sfida, che porterà i colori dello Yacht Club Italiano, è stata presentata questa sera nella storica sede dello Yacht Club Italiano dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dal Sindaco di Genova Marco Bucci e dal Presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi, alla presenza di Richard Brisius, CEO e Presidente di The Ocean Race.

"Sosteniamo questa inziativa. Abbiamo una grande opportunità - dichiara Garavaglia - Il Governo sostiene ufficialmente questa iniziativa".

"Il nostro sogno era quello di vedere una barca italiana alla fine della regata e magari in testa, oggi è stato fatto un primo e importante passo in quella direzione", ha detto il sindaco Bucci.

E il governatore Toti ha aggiunto: "Questo è un grande momento che va oltre lo sport, che dà grande fiducia al nostro territorio, da dove è nata e si è sviluppata un'idea così ambiziosa".

Il Presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi ha rvelato che a ottobre saranno resi noti ulteriori dettagli dell'iniziativa.

L'imbarcazione si chiamerà l'Italia Sailing Team e porterà i colori dello Yacht club Genova. Parteciperà alla regata nella classe Imoca. Per competere serviranno da 12 a 18 milioni e il governo si impegna a trovare sponsor. L'Italia Sailing Team sarà la prima partecipazione italiana alla The Ocean Race in più di 20 anni