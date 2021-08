Calcio: Genoa, l'ultimo colpo è Mohamed Fares

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Ultimo colpo di mercato per il Genoa che in serata ha chiuso con la Lazio per il prestito con diritto di riscatto dell'esterno algerino Mohamed Fares, inseguito a lungo proprio dai rossoblù negli ultimi giorni.

Fares si va così ad aggiungere agli altri tre elementi ufficializzati oggi, Maksimovic, Caicedo e Touré mentre in uscita da segnalare il prestito al Cosenza del giovane Eyango, già agli ordini di Ballardini nell'ultima stagione.

Conclusa poi la cessione in prestito allo Spezia di Kevin Agudelo che ritrova Thiago Motta, il tecnico che lo lanciò quando era al Genoa. (ANSA).