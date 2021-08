Calcio: Genoa; Coppa Italia con i tifosi ma serve green pass

Il Luigi Ferraris riapre venerdì ai tifosi dopo oltre un anno e mezzo per la gara di Coppa Italia Genoa-Perugia in programma alle ore 18 e per potere accedere all'impianto sarà necessario il green pass e bisognerà avere con se "una mascherina idonea almeno di tipo chirurgico". Chiuse per lavori le Gradinate Nord e Sud, dove si sta completando la ristrutturazione dei servizi igienici, i settori aperti saranno Distinti, Tribuna Inferiore e Tribuna Superba al costo rispettivamente di 20 euro, 30 euro e 50 euro. Sarà aperto anche il settore ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online sul sito di TicketOne. L'afflusso sarà limitato dalle norme anti covid che fissano al 50% la capienza massima dei posti disponibili.