Genoa: Hernani a un passo, Shomurodov verso Roma

Si muove il mercato del Genoa. I rossoblù sono ad un passo dall'acquisto in prestito con obbligo di riscatto del brasiliano Hernani, centrocampista di 27 anni del Parma, già compagno di squadra allo Zenit del capitano rossoblù Criscito. Il club di Preziosi ha battuto la concorrenza del Gremio grazie anche alla volontà del giocatore di rimanere in Italia. L'operazione si concluderà sulla base di 5,5 milioni di euro.

A sbloccare il mercato del Grifone la trattativa per il passaggio di Shomurodov alla Roma, ormai avviata. L'operazione potrebbe portare nelle casse rossoblù una cifra superiore ai 15 milioni di euro ma i giallorossi vorrebbero inserire il cartellino di uno tra Carles Perez o Diawara mentre il Genoa vorrebbe una percentuale su una eventuale futura cessione. Se l'operazione si conclude permetterà al Genova non solo l'acquisto di Hernani ma anche la chiusura di altre operazioni a partire dalla trattiva per l'attaccante ucraino Supryaga, mentre rimane viva anche l'ipotesi Ekuban, attaccante italo-ghanese.

Ufficializzato infine il passaggio dell'attaccante Charpentier in prestito al Frosinone con diritto di riscatto e controriscatto.

La probabile vendita dell'uzbeko fa storcere il naso ai tifosi. L'attore, presentatore e presidente di Palazzo Ducale a Genova Luca Bizzarri, scrive sui social: "nel caso, comincio a non guardare le partite del Genoa da agosto (di solito inizio a gennaio)".