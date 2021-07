Calcio: Spezia; acquistato il talento danese Kornvig

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Colpo in ottica futura per lo Spezia, che pesca in Danimarca il talento Emil Kornvig.

Centrocampista offensivo classe 2000, già nel giro della nazionale Under20, Kornvig è stato acquistato dal Lyngby e, dopo aver firmato un contratto quinquennale, è stato mandato in prestito per una stagione nella squadra danese della galassia Platek, il Sonderjysk Elitesport, "nell'ottica della stretta collaborazione che caratterizza il rapporto tra i club appartenenti al network sportivo della famiglia Platek, che lavorano costantemente in grande sinergia per valorizzare i talenti che vi appartengono" si legge nella nota della società.

Intanto, la squadra prosegue nella difficile preparazione precampionato, caratterizzata dal focolaio Covid che ha colpito squadra e staff nella prima parte del ritiro a Prato allo Stelvio. Il gruppo squadra, senza una decina di giocatori risultati positivi al virus, da un paio di giorni ha raggiunto Ronzone, nella Val di Non, sede della seconda parte della preparazione, proseguendo negli allenamenti individuali così come disposto dal protocollo sanitario. I tamponi di controllo svolti in mattinata sono risultati negativi: se nei prossimi due giorni non risulteranno ulteriori casi, il gruppo potrà nuovamente sottoporsi ad allenamenti collettivi. (ANSA).