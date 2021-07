Vaccini: Toti-Bonaccini spingono campagna, 'frenano contagi'

Storie di Covid viste da due governatori e un incessante appello a vaccinarsi. Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, dialogano sul palco del lungomare di Rapallo nell'ambito della manifestazione Rapallo Protagonisti.

"Il bilancio è quello di un paese che è ripartito, di una campagna vaccinale che sta proteggendo gran parte dei cittadini, previsioni ottimistiche per la ripresa dell'economia - dice Toti - I numeri turistici di giugno ci dicono che stiamo recuperando, ancora pochi gli stranieri ma significative le presenze italiane. Ma i numeri ci dicono anche che il Covid sta tornando a circolare ma non come nelle ondate precedenti e solo per un motivo, le vaccinazioni. Per cui bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare, se vogliamo continuare a vivere".

A Toti ha fatto il collega Bonaccini: "Siamo in un tempo nuovo perché se non avessimo i vaccini, di fronte a questa ondata saremmo di nuovo costretti a chiudere tutto; e abbiamo un'occasione unica, quella del Pnrr, per una grande ripartenza del nostro Paese" ha detto il governatore dell'Emilia Romagna che però auspica una semplificazione burocratica con il 'modello ponte di Genova' per poter attuare i progetti e spendere le risorse in arrivo.