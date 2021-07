Auto contro un cancello, morto villeggiante di 19 anni

Un turista piemontese di 19 anni, residente ad Alba (Cuneo), è morto in un incidente in auto avvenuto la scorsa notte sul rettilineo di via generale Ardoino, a Diano Marina (Imperia). Altri quattro ragazzi che viaggiavano sullo stesso mezzo, una Fiat Punto, sono rimasti feriti in modo più o meno grave e sono stati portati in "codice rosso" all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima erta al volante ed ha perso il controllo della guida andando a sbattere contro il cancello di una officina meccanica a lato della strada. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con due automediche da Imperia e Alassio e mezzi della Croce d'Oro di Cervo e di Imperia e la Croce Rossa di Alassio. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Accertamenti sono in corso per risalire alle cause del tragico schianto. La vittima, di nome Matteo, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 12 agosto.