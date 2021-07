Musica: Yuja Wang malata, annulla i concerti in Italia

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Per motivi di salute Yuja Wang è stata purtroppo costretta ad annullare tutte le date in duo con Andreas Ottensamer previste in Italia nei prossimi giorni". Lo annunciano gli organizzatori del Lerici Music Festival dove la talentuosa pianista cinese si sarebbe dovuta esibire il 24 luglio.

"Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per la serata del 24 luglio del Lerici Music Festival che la vedeva protagonista saranno rimborsati automaticamente entro il 10 agosto", fanno sapere dal Festival. "Per chi, invece, optasse per la permuta del biglietto del concerto annullato della Wang con biglietti per altre serate del festival, ne è previsto uno ulteriore in omaggio (a scelta esclusa la data del 2 agosto, sold out) a titolo di scuse per il disagio involontariamente arrecato". (ANSA).