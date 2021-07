Estate: code a imbarco traghetti Genova, anche in autostrada

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Traffico intenso sulla viabilità ordinaria di Genova e in autostrada per l'affluenza al porto di viaggiatori che devono imbarcarsi per Sicilia, Sardegna e Nord Africa. Al momento sì registrano code sulle vie di accesso al porto: l'elicoidale e in via Di Francia. Sulla A7 Milano-Genova coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena, coda anche sulla A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno tra bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est.

