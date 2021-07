Genoa: Marchetti rinnova, arriva Andrenacci

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Nel primo giorno del ritiro austriaco di Neustift il Genoa ha annunciato il rinnovo del contratto per il portiere Federico Marchetti che ha firmato sino al 30 giugno 2022. Ufficializzato l'arrivo dello svincolato, ex Brescia, Lorenzo Andrenacci, portiere del 1995 .

Intanto la società ha ufficializzato l'elenco dei giocatori convocati dal tecnico Ballardini per le due settimane austriache. All'elenco mancano Sturaro e Biraschi costretti alla quarantena per essere venuti a contatto con un positivo e Milan Badelj che dopo aver giocato con la Croazia gli Europei si aggregherà alla squadra più avanti.

Questi i giocatori in Val Stubai: Kevin Agudelo, Lorenzo Andrenacci, Mattia Bani, Michele Besaggio, Flavio Bianchi, Aleksander Buksa, Andrea Cambiaso, Francesco Cassata, Gabriel Charpentier, Luca Chierico, Jandrei Chitolina, Domenico Criscito, Lennart Czyborra, Mattia Destro, Andrea Favilli, Paolo Ghiglione, Elmando Gjini, Filip Jagiello, Yayah Kallon, Federico Marchetti, Andrea Masiello, Filippo Melegoni, Manolo Portanova, Ivan Radovanovic, Nicolò Rovella, Laurens Serpe, Eldor Shomurodov. (ANSA).