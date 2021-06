Comunali: Savona, Toti lancia Angelo Schirru

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - "Centro destra unito e aperto, pronto a vincere la sfida di governo per Savona". Così il governatore Giovanni Toti ha lanciato la candidatura a sindaco di Savona di Angelo Schirru, presentato oggi nella sala della Provincia di Savona. Il governatore ha ringraziato il sindaco Ilaria Caprioglio "e il nostro candidato il dottor Schirru, uomo noto nella provincia e nel Comune di Savona, non solo per la sua attività professionale all'ospedale San Paolo e per le attività che lo vedono presente nel sociale e nella cultura.

Oggi siamo qua con tutti i partiti e i vertici provinciali e regionali, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc che hanno appoggiato la corsa per la presidenza di Regione - ha proseguito Toti -. Siamo uniti in tutti i comuni in cui andremo a votare senza distinzione alcuna e ritengo che sia un valore costituente. Il Comune di Savona è stato amministrato da una giunta di centro destra e sono stati cinque anni del ponte Morandi, mareggiate e del Covid. Non è stata un'esperienza facile - ha detto rivolgendosi al sindaco Caprioglio - perché eravamo in dissesto economico e il Comune ha fatto quelle che le casse comunali hanno permesso affiancato da una amministrazione regionale anch'essa ai primi "vagiti". Ma quello che troveremo alla fine dei 5 anni sarà una città che sta cambiando volto - ha detto -.Si può sempre fare di più e sempre meglio, in Italia c'è sempre qualcuno che pensa che si possa fare meglio. Ma io penso che si può fare molto ed è già tanto. Dopo 5 anni così difficili - ha concluso Toti - congiuntamente al sindaco le forze politiche hanno ritenuto che fosse giusto continuare questa esperienza politica cogliendone il meglio ma rimettere energie fresche nel sistema ricucendo screzi tra le forze politiche. C'è bisogno da una lato di truppe nuove al fronte, mantenendo anche un segno di continuità sulla base dell'attuale esperienza amministrativa". (ANSA).