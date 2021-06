Poliziotto aggredito in centro Genova, ferito in modo lieve

Ha avvicinato un agente del reparto mobile, in servizio di ordine pubblico nella centralissima piazza De Ferrari a Genova, e lo ha ferito in modo lieve a un braccio con un piccolo coltello dicendogli "ti devo ammazzare". L'uomo, italiano di 47 anni con problemi psichiatrici, è stato fermato dai colleghi del poliziotto colpito, che ha rifiutato il ricovero in ospedale. L'aggressore, secondo le prime informazioni, voleva farsi sparare.