Giornata Oceani: in un corto voci vip contro riscaldamento

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un milione di firme contro il riscaldamento globale, per obbligare l'Unione europea a discutere StopGlobalWarming.eu, iniziativa dei cittadini europei per spostare le tasse dal lavoro alle emissioni di CO2. E' questo lo scopo di un breve video prodotto con il sostegno dell'Acquario di Genova con le voci di Arisa, Luca Bizzarri, Marco Cappato, Giobbe Covatta, Cristina Donadio, Claudia Gerini.

Protagonista del video 'Profondo Bianco' è la testuggine Elica, interpretata da Luca Bizzarri, proveniente dal Golfo del Tigullio e affidata all'Acquario di Genova dal Ministero dell'Ambiente dopo essere stata recuperata in mare due volte per essere curata in seguito a incidenti causati dall'uomo. È lei che racconta ai pesci nati in ambiente controllato che animano la vasca che riproduce l'ecosistema delle barriere coralline quello che sta accadendo negli Oceani a causa delle conseguenze del riscaldamento globale.

Al raggiungimento del milione di firme StopGlobalWarming.eu porterà la proposta di un carbon pricing (un prezzo sulle emissioni di CO2) alla Commissione Europea.

L'Acquario di Genova ha aderito alla campagna StopGlobalWarming.eu collocando nella vasche degli squali, dei pinguini e dei coralli dei messaggi dal forte impatto grafico per invitare i propri visitatori a firmare sul sito.

"Se l'umanità non riuscirà a rallentare l'accelerazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'impatto delle attività che le provocano, nel 2050 il 90% di questi grandi ecosistemi sarà senza vita, con effetti a catena in tutti i mari del mondo" hanno dichiarato Marco Cappato, promotore di StopGlobalWarming.eu e Avy Candeli, direttore creativo di StopGlobalWarming.eu, "La cosa migliore da fare, era da fare tanti anni fa. La seconda cosa migliore da fare, la si può fare adesso, riducendo il più possibile le attività che emettono CO2, responsabili dell'accelerazione dei cambiamenti climatici." (ANSA).