Samp, test decisivo per Quagliarella e Candreva

(ANSA) - GENOVA, 01 MAG - Buone notizie per Ranieri in vista della gara in programma domani sera al Ferraris quando la Sampdoria sfiderà la Roma. Tutti i calciatori hanno svolto la rifinitura, alla quale hanno assistito il presidente Ferrero e il ds Osti. Quagliarella, Candreva e Keita sembrano aver risolto i problemi fisici che li hanno rallentati in settimana, ma per il loro impiego dal primo minuto Ranieri deciderà solo domani.

Dunque ci sono ancora diversi punti interrogativi in quella che sarà la formazione titolare: molto dipenderà dal test decisivo per i tre giocatori. Mentre dovrebbe rientrare nella lista dei convocati invece l'attaccante Torregrossa che potrebbe partire dalla panchina mentre Ramirez ed Ekdal durante tutta la settimana hanno dimostrato di essere pronti a ritornare titolari. Stasera ritrovo per la cena, ma ritiro facoltativo come succede sempre per le gare casalinghe. Il ritrovo pre-gara è programmato per domani mattina. Intanto nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità importanti per il futuro del tecnico Ranieri: l'accordo con Ferrero sul progetto tecnico è stato raggiunto, bisogna risolvere la questione legata all'ingaggio ma la sensazione è quella che si possa arrivare ad una fumata bianca in tempi molto rapidi. (ANSA).