Italia-Israele: sindaco Sanremo, gemellaggio con Netanya

(ANSA) - SANREMO, 28 APR - "Avremmo voluto organizzare un incontro pubblico aperto, ma non è stato possibile a causa della pandemia. Ci saranno altre occasioni e posso anticipare che stiamo lavorando a un gemellaggio con Netanya, in programma la prossima primavera". Dal Castello Devachan di Sanremo, dove stamattina è stata scoperta una targa in memoria della storica Conferenza di Sanremo, alla presenza dell'ambasciatore di Israele Dror Eydar, il sindaco della città dei Fiori Alberto Biancheri ha annunciato la volontà di stringere un gemellaggio con Netanya, località balneare a nord di Tel Aviv, dove domenica scorsa è stata intitolata una piazza proprio a Sanremo.

Sull'inaugurazione, avvenuta alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, Biancheri ha ringraziato la collega di Netanya, Miriam Feirberg Ikar: "Ci tengo a ringraziare il sindaco di questa cittadina turistica di circa 30mila abitanti che si affaccia sul mar Mediterraneo verso l'Italia, verso la Sicilia - ha detto Biancheri - Immagino questa piazza che ci guarda in questo momento". (ANSA).