Lotta: Europei; Caneva bronzo 72 kg donne

(ANSA) - VARSAVIA, 23 APR - Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di Lotta olimpica in svolgimento a Varsavia: dopo il bronzo di Chamizo, pluricampione europeo e mondiale, oggi è la volta di Dalma Caneva che chiude con un ottimo terzo posto nei 72 kg.

La 26enne lottatrice genovese ha confermato di essere ai vertici continentali dopo l'argento degli Europei 2020 di Roma e di essere in gran forma per il torneo di qualificazione olimpica in programma a Sofia dal 6 al 9 maggio.

Il percorso di Dalma Caneva è stato emozionante: ha iniziato battendo l'atleta di casa, la polacca Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus, 2-1 ai quarti di finale. Approdata alle semifinali, contro la bulgara Yuliana Vasileva Yaneva si è dovuta arrendere per un soffio: 3-1 all'ultimo minuto. Approdata in finale per il bronzo si è opposta alla tedesca Maria Salmaier che ha battuto in scioltezza per 3-2. "Sono molto contenta di questa medaglia di bronzo - il commento dell'azzurra -. Mi dispiace di non essere riuscita ad impormi sulla bulgara in semifinale, ma resto felice del risultato. Ora sono pronta a guardare già alla prossima sfida".

Un quinto posto di pregio per Francesca Indelicato che ha sfiorato il bronzo continentale dei 57 kg per opera dell'ucraina Alina Hrushyna Akobiia.

E domani comincerà l'ultima frazione di questi europei con la competizione greco-romana: l'azzuro Nikoloz Kakhelashvili cercherà di difendere l'argento nei 97 kg conquistato lo scorso anno agli europei di Roma. (ANSA).