Samp: Ranieri; Quagliarella nostro Ibra, vuole chiudere qui

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - "Quagliarella è il nostro Ibrahimovic, un giocatore importante, un leader, non molla mai e si allena sempre al top. Non sono il presidente, non so se resterà e se firmerà. Sarei contento per lui se firmasse, visto che vorrebbe terminare qui la sua carriera. Ha un appuntamento con Ferrero e non penso che il presidente si tirerà indietro".

Così Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida di domani col Milan: previste novità, alcuni giocatori sono tornati affaticati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ranieri applaude Stefano Pioli ("Sono contento, sta facendo un ottimo lavoro"), si complimenta col Milan ("Una squadra forte che sta facendo molto bene") e lancia la sfida per l'obiettivo stagionale della Sampdoria: "Guardo la classifica, abbiamo 10 punti in più dell'anno scorso. Vogliamo cercare di fare 26 punti al ritorno come all'andata, non sarà semplice ma ci proveremo", conclude il tecnico doriano. (ANSA).