Genoa shipping week porta gli ospiti nei palazzi dei Rolli

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - La Genoa shipping week torna dal 4 al 10 ottobre per parlare di porto e città, innovazione tecnologica, ambiente e finanza. Il Dinner, la tradizionale cena di gala che chiude la settimana di lavori, si farà solo nel 2023, ma la quinta edizione della manifestazione organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l'associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, è stata confermata e anche se i convegni saranno "a distanza" si propone comunque di portare nel capoluogo ligure lo shipping internazionale con una diversa organizzazione. "Mantenendo questa edizione desideriamo dare un segnale positivo allo shipping e alla città - premette Paolo Pessina, presidente di Assagenti, presentando la Genova shipping week 2021 -. Una cena con duemila persone è una cosa che nessun protocollo Covid riuscirebbe a gestire ma abbiamo fatto in modo che i nostri clienti possano venire a Genova per una Rolli shipping week, riscoprendo la tradizione della Repubblica di Genova che riceveva i propri ospiti nei palazzi dei Rolli: organizzeremo mini eventi riservati a 20-30 persone per volta e questo ci permetterà di portare in città 1.800-2.000 persone". I cosiddetti palazzi dei Rolli sono le residenze nobiliari divenute patrimonio Unesco.

Nella settimana di convegni raggruppata in Port&shippingTech si parlerà di sicurezza del trasporto, di shipping fra innovazione e finanza, di tecnologie green. "Dall'edizione del 2019, che fu un grande successo - sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti -: il mondo è cambiato in un modo che nessuno di noi allora avrebbe potuto immaginare ma è importante e necessario continuare a parlare di futuro". E il presidente del porto Paolo Emilio Signorini ricorda che "Genova sta diventando modello anche per mantenere e organizzare eventi di grande richiamo, come è avvenuto per il Salone Nautico che abbiamo fatto nell'anno peggiore del Covid". Il sindaco Marco Bucci, soddisfatto perché ci sarà anche un invito ai cittadini a visitare il porto, sottolinea l'importanza che porto e città lavorino in sinergia. (ANSA).