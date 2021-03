Covid: al via test anticorpi monoclonali in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - L'uso degli anticorpi monoclonali per la cura del covid dovrebbe partire la settimana prossima in Liguria. Lo annuncia il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti stasera nel punto stampa sulla pandemia. "Spero che la settimana prossima potremo finalmente partire con gli anticorpi monoclonali, - spiega l'infettivologo -. Mercoledì in Liguria dovrebbero arrivare circa 80 dosi che saranno distribuite in tutta la Regione in tre punti, un'opportunità in più per i nostri pazienti". (ANSA).