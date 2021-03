Deve scontare quasi 11 anni di carcere, arrestata

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Una 37enne genovese 'beccata' dalla Polizia a Genova è risultata una pluripregiudicata che deve scontare 10 anni e 8 messi di reclusione per numerosissimi reati contro il patrimonio. Arrestata, è stata portata al carcere di Pontedecimo. Gli agenti l'avevano fermata perché insospettiti dal comportamento della donna, che per defilarsi aveva saltato la lunga fila di un panificio in via Pisa, entrando nel negozio.

Al controllo degli agenti ha anche dichiarato di non avere con sé un documento di identità riferendo generalità risultate poi false. E' stata così anche denunciata per falsa attestazione a pubblico ufficiale. (ANSA).