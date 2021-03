Sanremo: Fiorello e l'ironia sulle dimissioni di Zingaretti

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - "Sono affranto, tu non lo sai Amadeus perché non leggi, non vai sui siti: mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti... E tu Nicola che fai? Ti dimetti? Si può essere così suscettibili per due battutine? Ha detto 'mi dimetto, mi vergogno, qui si parla solo di poltrone'.

Ma che altro posso fare io? Adesso mi sento in colpa per gli amici del Pd". Fiorello dedica una delle sue incursioni alle dimissioni del segretario dem, che aveva citato nella prima puntata nel monologo con le poltrone vuote.

Poi azzarda una previsione politica: "Secondo me succede questo: Franceschini diventa segretario. Ora, Zingaretti, posso darti un consiglio? Le opzioni sono due, o si candida a sindaco di Roma o va a fare l'opinionista dalla D'Urso. Questa non è satira politica, è realtà". (ANSA).