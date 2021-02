Produzione di fiori e piante in Liguria vale 375 mln

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - È salito a 375 milioni di euro il valore della produzione di fiori e piante in Liguria, in crescita rispetto ai 340 del rilevamento precedente. Il dato è diffuso dal Salone internazionale del Verde, Myplant & Garden, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi giorni e che è stato rinviato a febbraio 2022 a causa della pandemia. Il dato è elaborato su quelli forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e relativi al 2019.

"Il comparto è strategico e fondamentale per l'economia ligure - affermano da Myplant -, che si concentra per il 95% tra le province di Imperia e Savona, e che ad oggi conta 3.200 aziende di fiori e piante ornamentali in provincia di Imperia e circa mille nella provincia di Savona".

Il dato nazionale, anch'esso in crescita, registra un valore alla produzione di piante e fiori di 1.269 milioni di euro. Nel complesso, il comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori e piante, vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8% rispetto al rilevamento precedente (2018), sfondando quota 2.716 milioni di euro.

I dati ministeriali fotografano il buon andamento delle produzioni italiane in tempi pre-covid. Nel 2020 e in questo 2021 il danno è stato stimato in 1,7 miliardi. (ANSA).