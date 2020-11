Porti: Spezia, al via progetto 'Smart Gate'

Mai più code e assembramenti al varco portuale per gli autotrasportatori. Questo il primo risultato del progetto Smart Gate realizzato dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale con la collaborazione del Terminal Lsct, associazione spedizionieri, agenti marittimi e doganalisti del porto della Spezia. L'operatività completa entro l'estate del 2021 con una digitalizzazione e semplificazione della logistica dell'ultimo miglio, grazie a un sistema pre varco e post varco gestiti rispettivamente da spedizionieri ed Lsct che permetterà ai camionisti di non dover mai scendere dal veicolo, nemmeno per la gestione dei documenti doganali. A disposizione anche una App attraverso la quale l'autotrasportatore seguirà lo stato di avanzamento delle pratiche, mentre i mezzi potranno transitare ed essere riconosciuti attraverso varchi a tecnologia Ocr in grado di leggere le diverse informazioni. Per l'area degli Stagnoni alla Spezia si è appena concluso il passaggio al "demanio marittimo, una novità che ci ha permesso di portare a termine un progetto su cui da tempo stavamo lavorando - spiega il commissario straordinario Francesco Di Sarcina - e che ci permetterà di snellire i tempi di attesa. Un domani questo smart gate potrà essere utilizzato anche dal Terminal del Golfo". I tempi di attesa si riducono di circa la metà complessivamente, risolvendo l'annoso problema delle code che interessavano anche la bretella autostradale. Il gate portuale attualmente può arrivare ad accogliere anche 1600 camion al giorno. Alla presentazione dello Smart Gate erano presenti anche il comandante della capitaneria di porti Giovanni Stella, l'Ad di Lsct gruppo Contship Alfredo Scalisi e in rappresentanza delle associazioni del porto Salvatore Avena. "Fiero della collaborazione - ha sottolineato Scalisi - che pone obiettivi di grande importanza per rendere sempre più efficiente lo scalo grazie a nuova tecnologia che dimezzare i tempi di attesa per gli autotrasportatori". (ANSA).